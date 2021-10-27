Göğsüne sapladı

Suna ERDEN

Girne’de arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle Clinton Ikechukwu’yu meyve bıçağıyla yaralayan Nijerya uyruklu 25 yaşındaki Babatunde Stephen Ojo hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının 30 Eylül 2020 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtilerek, teminat talep edildi.



Soruşturmayı yapan polis, 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.50 sıralarında Girne’de, Mücahitler Caddesi üzerinde Babatunde Stephen Ojo’nun, arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma sonrası meyve bıçağıyla Clinton Ikechukwu’yu göğsünün sol yan kısmından yaraladığını söyledi. Polis, olayın ardından zanlının tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ifade etti. Zanlının soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olduğunu belirten polis, bu süre içerisinde birçok ifade aldıklarını ve olayda kullanılan bıçağı bulduklarını söyledi. Polis, ayrıca 30 Eylül 2020 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün de tespit edildiğini açıkladı.Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, yasal statüsünün olmadığına dikkat çekerek, teminat talep etti.Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.