AB’den temsilci yok

Brüksel’de 29-30 Haziran’da toplanacak Avrupa Konseyi’nin zirve karar taslağında, AB’nin Kıbrıs sorununda oynayabileceği rolle ilgili çok genel bir ifadenin yer aldığı, AB temsilcisi atanmasına hiç atıf yapılmadığı bildirildi; bunun, Rum yönetiminin beklentilerinin çok altında olduğuna dikkat çekildi.

Fileleftheros “Temsilci Olmayan Karar… Lefkoşa’dan, Metnin İfadelerini Güçlendirmek İçin AB Liderleri Düzeyinde Savaş” başlıklı haberinde, bir AB temsilcisi atanması için uzun süredir çabalayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün bile Avrupalı büyükelçilere AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olmasının önemini anlatmaya çalıştığına işaret etti.

Gazetenin Atina Haber Ajansı’na (ANA) dayandırdığı habere göre, Haziran’daki Avrupa Zirvesi karar taslağında diğer şeyler yanında Ukrayna, mülteciler ve Kıbrıs sorununa atıf yer alıyor.

Taslakta, Kıbrıs sorunu için “Avrupa Birliği Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun kapsamlı bir çözüme tam bağlılığını sürdürüyor ve BM’nin müzakere sürecini destekleyerek aktif rol oynamaya devam edecek” ifadesi kullanıldı.

Rum yönetiminin bu atıftan memnun hiç memnun olmadığı, taslakta Kıbrıs ile ilgili atfın söylemini güçlendirmek için halen bir perde gerisi istişare maratonu başlattığı kaydedildi. Rum yönetiminin bu yöndeki hareketlerinin "Genel Konular Konseyi çerçevesinde Dışişleri Bakanları düzeyinde ve Zirve toplantısı çerçevesinde gerçekleşeceği" belirtildi.

Habere göre, önümüzdeki Salı Lüksemburg’da toplanacak Genel Konular Konseyi, 29-30 Haziran’da Brüksel’de yer alacak Zirve’nin gündemini ve karar taslağını hazırlayacak. Taslağın geçen Çarşamba Daimi Temsilciler düzeyinde kapsamlı görüşüldüğü, istişarelerin Lüksemburg’da pazartesi veya gerekmesi halinde Salı günü de devam edeceği belirtildi.

Taslakta Kıbrıs sorunuyla ilgili yer alan ifade ve Rum yönetiminin taslağa koydurmak istediği ifadeyle ilgili ilerlemenin sorulduğu Avrupalı bir yetkili, Rum Yönetimi Başkanı’nın ve Brüksel’deki Rum heyetinin AB’nin, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına katkı sağlamak için bir temsilci ataması konusunda çok aktif çalıştığını söyledi.

Aynı yetkili Rum tarafının önerisinin, AB’nin, üyesi olan Güney Kıbrıs’tan yana taraf olması hasebiyle “Türkiye’nin böyle bir şeyi kabul etme olasılığının çok sınırlı olduğuna” vurgu yaptı. Bu konuda Salı günkü dışişleri bakanları düzeyindeki Genel Konular Konseyi’nden çok Perşembe ve Cuma günleri liderler arasında görüşülmesinin beklendiğini ekledi.