Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Dörtyol kavşağında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Polisten alınan bilgiye göre dün saat 10. 30 sularında Dörtyol Kavşağında Mehmet Bulut yönetimindeki LR 483 plakalı araç ile Gazimağusa istikametinden gelip Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce Gazimağusa-Lefkoşa anayoluna çıktı. Bu esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Murat Aabi (E-24) yönetimindeki SA 166 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.