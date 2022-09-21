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Enes’in aracı devrildi

Lefkoşa’da dikkatsizce şerit değiştiren sürücü kazaya neden oldu

Enes’in aracı devrildi

Ömer KADİROĞLU
Lefkoşa’da, Narin Gündemir (K-45), yönetimindeki JV 179 plakalı araçla doğu istikametinde seyrettiği sırada dikkatsizce sağa doğru şerit değiştirerek, aynı istikamete doğru seyreden Ahmet Enes Güngördü (E-29) yönetimindeki LY 646 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın ardından yoluna devam eden LY 646 plakalı araç, sağ yan tarafı üzerine devrilerek durdu. Polis açıklamasına göre saat 12.20 sıralarında, Gzt. Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

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Yaralanan olmadı
Yaralanan olmadı
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