Enes’in aracı devrildi

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da, Narin Gündemir (K-45), yönetimindeki JV 179 plakalı araçla doğu istikametinde seyrettiği sırada dikkatsizce sağa doğru şerit değiştirerek, aynı istikamete doğru seyreden Ahmet Enes Güngördü (E-29) yönetimindeki LY 646 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın ardından yoluna devam eden LY 646 plakalı araç, sağ yan tarafı üzerine devrilerek durdu. Polis açıklamasına göre saat 12.20 sıralarında, Gzt. Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada yaralanan olmadı.