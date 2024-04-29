Kalbine yenildi

Hüseyin ÇİÇEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) akademisyenlerinden Doç. Dr. Arif Akkeleş (50) aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre 13.00 sıralarında aniden fenalaşan Arif Akkeleş, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DAÜ senatosunda da bulunan Akkeleş, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde akademisyen olarak görev yapıyordu. Akkeleş’in kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği belirtilirken, kesin sonuç yapılacak otopsinin ardından netleşecek. Akkeleş için DAÜ rektörü Hasan Kılıç ile DAÜ-SEN taziye mesajı yayınladı.

Sözün bittiği yerdeyiz

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sözün bittiği yerdeyiz. Meslektaşım, arkadaşımız Doç. Dr. Arif Akkeleş sonsuzluğa yürüdü… Allah rahmet eylesin. Tüm ailesine, sevgili Funda'ya, Ahmet'e, öğrencilerine, sevenlerine, DAÜ camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum… Onu her zamanki gülen yüzü, şakacı ve sorgulayan tarzı ile anılarımızda yaşatacağız...”

Sevilen bir bilim insanıydı

DAÜ-SEN’in mesajında ise şunlar belirtildi:

“Üyemiz, arkadaşımız, Senatör, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi, mesai arkadaşımız Funda Özçelik-Akkeleş'in eşi Arif Akkeleş arkadaşımız hayata veda etti. Arif arkadaşımız düzgün, sevecen, kimsenin kötülüğünü istemeyen, herkese yardımcı, öğrencileri ve meslektaşlarınca çok sevilen bir bilim insanıydı. Bu erken ölümle tarifi mümkün olmayan büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Işıklarda yatsın, anısı ebedi olsun. Ailesine, Matematik Bölümü ve Fen ve Edebiyat Fakültesi'ne, tüm üniversite camiasına ve toplumumuza taziyelerimizi sunarız. Başımız sağ olsun!”