İlk defası değil

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bulunan kuzey ile güney sınır hattını ayıran Yiğitler Burcu Parkı’nda gerçekleşen uyuşturucu alışverişi askerler tarafından tespit edildi.

Güneyden sipariş ettiği uyuşturucu almaya parka giden Mustafa Türkkal’a sınırın kuzey tarafına uyuşturucu atıldı.

Suçüstü yakalanan zanlıya atılan uyuşturucu türünün Methamphetamine olduğu belirlendi.

Narkotik tarafından askerlerden teslim alınarak tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının aynı yöntemle daha önce uyuşturucu teslim aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 27 Nisan 2024 tarihinde saat 13.40 sıralarında Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı içerisinde görevli nöbetçi askerler tarafından tespit edilen Mustafa Türkkal’a Güney Kıbrıs’tan şüpheli bir madde atıldığının görüldüğünü söyledi. Polis, zanlı Türkkal’ın askerler tarafından yakalandığını, yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, olay yerine gidilerek zanlının teslim alındığını ve polise sevk edildiğinin belirtti.

Polis memuru, zanlının olayla ilgili itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini söz konusu maddeyi telefonla irtibat kurduğu güneydeki bir şahıstan talep ettiğini ve kendisine bırakıldığını ayrıca 9 Nisan tarihinde aynı yöntemle uyuşturucu madde bırakıldığını itiraf ettiğini aktardı.

Polis meseleyle ilgili aranan bir şahsın olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.