Tütün paketine sakladı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen trafik denetimleri esnasında Enes Uçar isimli sürücünün aracında uyuşturucu bulundu.

Tutuklanan zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 28 Nisan 2024 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da trafik kontrolleri esnasında durdurulduğunu söyledi.

Polis, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde durdurulan PF128 plakalı araçta yapılan aramada Enes Uçar'a ait tütün paketi içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını vermiş olduğu itiraf nitelikli ifadesinin araştırılması gerektiğini ayrıca emre yapılan uyuşturucu olduğu düşünülen maddenin tahlile gönderileceğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.