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2 kesimde 5 can kaybı

Kuzeyde 424, güneyde ise 2 bin 812 yeni vakaya rastlandı

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2 kesimde 5 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 21.145 test yapıldı, 424 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi vefat etti, 378 kişi taburcu edildi.
Son ölümle birlikte Coronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 204’e yükseldi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 4 can kaybı kaydedildi,  yapılan  78 bin 517 test sonucunda 2 bin 812 yeni vakaya rastlandı. 
KKTC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 178 vaka Lefkoşa, 153 vaka Girne, 53 vaka Gazimağusa, 23 vaka Güzelyurt, 10 vaka İskele, 7 vaka Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo
Toplam vaka sayısı: 73.009       
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 69.180   
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3627  
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 31
Karantinadaki vaka sayısı: 3591
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 204     
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 5     
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 161
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 197

Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 4 can kaybı kaydedildi,  yapılan  78 bin 517 test sonucunda 2 bin 812 yeni vakaya rastlandı. 
Rum Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 350 bin 688, toplam can kayıplarının 899'a yükseldiğini açıkladı. 
Tedavi altındaki hasta sayısının 110, durumu ciddi olanların sayısının 17 olduğu kaydedildi.  

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