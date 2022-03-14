2 kesimde 5 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 21.145 test yapıldı, 424 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi vefat etti, 378 kişi taburcu edildi.

Son ölümle birlikte Coronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 204’e yükseldi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 4 can kaybı kaydedildi, yapılan 78 bin 517 test sonucunda 2 bin 812 yeni vakaya rastlandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 178 vaka Lefkoşa, 153 vaka Girne, 53 vaka Gazimağusa, 23 vaka Güzelyurt, 10 vaka İskele, 7 vaka Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Toplam vaka sayısı: 73.009

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 69.180

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3627

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 31

Karantinadaki vaka sayısı: 3591

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 204

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 5

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 161

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 197

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 4 can kaybı kaydedildi, yapılan 78 bin 517 test sonucunda 2 bin 812 yeni vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 350 bin 688, toplam can kayıplarının 899'a yükseldiğini açıkladı.

Tedavi altındaki hasta sayısının 110, durumu ciddi olanların sayısının 17 olduğu kaydedildi.