Suna ERDEN

Güzelyurt’ta biri 12, diğeri 14 yaşında iki üvey kızına cinsel taciz ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan İbrahim Kayalar’ın 5 adet cep telefonu ve 3 kayıt cihazı kullandığı, bazı iğrenç görüntüleri videoya kaydettiği ortaya çıktı. Zanlının 12 yaşında kız çocuğuna, “Bir kere birlikte olalım, korkma, bir şey olmaz” şeklinde mesaj attığı da öne sürüldü.

Temmuz ayı içerisinde eşini de ciddi şekilde darp ettiği belirtilen İbrahim Kayalar’ın, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiği ve ceza-i ehliyeti olduğuna dair rapor alındığı belirtildi.

Polise yapılan şikayet sonrasında Metehan Sınır Kapısından güneye geçmeye çalışan Kayalar’ın polis tarafından tutuklandığı kaydedildi.

Hakkında soruşturma yürütülen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Üvey kızlarının hayatını kabusa çevirdi

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mustafa Mahan, zanlının 2021 ve 2023 yılları arasında Lefkoşa ve Güzelyurt’ta üvey kızları 14 yaşındaki M.K. ve 12 yaşındaki G. K’ye karşı çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, cinsel taciz suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Mahan, olayın polisin bilgisine 23 Temmuz 2023 tarihinde geldiğini ve alınan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, G.K.’nin mesele ile ilgili olarak ilk şikayetini kız kardeşi olan M. K.’ye yaptığını; kız çocuğunun ifadesinin sosyal hizmetler uzmanı eşliğinde alındığını belirtti.

Polis, zanlının 24 Temmuz’da Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak üzereyken tutuklandığını söyledi.

Polis çavuşu Mahan, G.K.’nin ifadesinde üvey babasının whatsapptan kendisine “bir kere birlikte olalım, korkma” şeklinde mesaj attığını söylediğini aktardı.

Polis, bu mesajın tespiti için zanlıya ait 5 adet cep telefonu ile 3 adet ses ve video kayıt cihazının incelendiğini dile getirdi.

Çocuğun önünde mastürbasyon yaptı

Mahan, ses ve video kayıt cihazında yapılan incelemede zanlının, eşi ve üvey kızları evdeyken, 12 yaşındaki G.K.’ye temas etmeden ancak ona karşı mastürbasyon yaptığı anların görüntüsünün tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının bu kaydı yapmak için düzenek kurduğunu dile getirdi. Mahan, videoyla ilgili G.K.’den ifade alındığını, kız çocuğunun zanlıyı o esnada gördüğünü ancak korktuğu için annesine söylemediğini açıkladı.

Polis çavuşu Mahan, zanlının ise videoyla ilgili izahat veremediğini söyledi.

Çocuk uyurken taciz etti

Polis, zanlının ayrıca odasında uyur vaziyette olan 12 yaşındaki kızın cinsel organına eşofmanın üzerinden dokunarak, okşadığına dair de şikayet yapıldığını, bu detayın da araştırıldığını dile getirdi.

Annesine not yazdı, polise gitti

Polis çavuşu Mustafa Mahan, G.K.’nin polise şikayete gitmezden önce bir kağıda not yazıp annesine verdiğini, bu notu bulmak için araştırma yaptıklarını açıkladı. Polis, zanlının Temmuz ayı içerisinde eşini de ciddi şekilde darp ettiğini, ayrıca üvey kızı M.K.’ye de cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Ablasını da taciz etti

Mahan, M.K.’nin Güzelyurt’ta polise giderek, üvey babasının göğüslerini okşayarak cinsel tacizde bulunduğuna dair ifade verdiğini kaydetti. Polis, mağdur kızların ve annenin korumaya alındığını belirtti. Mahan, kurduğu 3 kişilik ekiple derin bir soruşturma yürüttüğünü belirterek, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini ve ceza-i ehliyeti olduğuna dair rapor alındığını söyledi.

Polis çavuşu Mahan, Güzelyurt ve Lefkoşa’da eş zamanlı soruşturma yürütüldüğünü, zanlıyla ait 5 cep telefonu ile 3 adet kayıt cihazının incelemesinin sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve tanıklara edebileceğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.