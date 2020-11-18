Gözaltına alındı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da Gönyeli Çemberi olarak bilinen yerde meydana gelen kazada dikkatsizce seyreden

Eric Idemudia (E-29) kontrolden çıkıp, önce refüje sonra 19 yaşındaki Ahmet Demir isimli yayaya çarptı. Kazada yaralanan Demir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözetim altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ancak vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün sigortasız araç kullandığı tespit edildi.

Önce refüje sonra yayaya çarptı

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Gönyeli Çemberi civarında meydana geldi.

Yönetimindeki LT 364 plakalı araç ile dikkatsizce seyreden Eric Idemudia direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağındaki refüje çarptıktan sonra kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç sürücüsü, o esnada Gönyeli Çemberi üzerinde yürümekte olan Ahmet Demir isimli yayaya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Ahmet Demir olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu esnada olay yerine gelen Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve Lefkoşa Trafik Tahkikat ekipleri, olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu.