 Net 44 bin 546 lira

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılının ikinci asgari ücretini brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL olarak belirledi. Yeni ücret, yüzde 17,79 oranındaki hayat pahalılığı oranı esas alınarak belirlendi. Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu başkanlığında yapılan üçüncü toplantıda oy çokluğuyla alındı. İşveren tarafı karara ret oyu verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücretin özel sektörde uygulanabilecek en düşük maaş olduğunu vurgulayarak, işveren ile çalışan arasındaki sözleşme ile bu miktarın artırılabileceğini belirtti.

Gardiyanoğlu, sosyal sigorta prim desteklerinin bu yıl da devam ettiğini hatırlattı. KKTC vatandaşı kadın çalışanlara yüzde 100, erkek çalışanlara yüzde 80 prim desteği verildiğini, yabancı uyruklu çalışanlar için ise yüzde 30 civarında destek sağlandığını açıkladı. Bakan, devletin verdiği toplam prim desteğinin 194 milyon TL’den 225 milyon TL’ye yükseltildiğini belirtti.

Serdaroğlu: Hayatı ucuzlatmak esas meseledir

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise hayat pahalılığı oranı üzerinden belirlenen artışı yeterli bulmadıklarını ancak alabileceklerinin en iyisini aldıklarını söyledi.

Serdaroğlu, “Hayatı ucuzlatmak esas meseledir. Enflasyon hem işçinin, hem işverenin, hem hükümetin ortak düşmanıdır” dedi.

Alp: Bu gidişat sürdürülemez

İşveren tarafı temsilcisi Cengiz Alp ise kararın ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini savundu. İşletmelerin zor durumda olduğunu belirten Alp; turizm, yükseköğretim ve perakende sektörlerinde ciddi kayıplar yaşandığını söyledi. Alp, hükümetin kamu maaşlarını borçlanarak ödediğini iddia ederek, özel sektörün ise bu yükün altında ezildiğini ve birçok işletmenin önümüzdeki aylarda kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

