Tümü ihraç edilecek

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Gönyeli’de bir adrese baskın yaptı. Operasyonda uyuşturucu ele geçirilmezken, ülkede kaçak yaşam süren Afrikalı 5 kişi tespit edildi. Destiny Ebube Odili, Ephraim Chukwuebuka Onuorah, Chidiebere Noel Orızu, Moses Igwe Elom ve Ezennia Precious Ezennia dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 4 gün ek tutuklama kararı verilirken, ihraç işlemi başlatıldığı açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin 17 Temmuz 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Gönyeli’de Ziya Gökalp Sokak’ta bulunan bir apartman dairesine baskın yaptığını söyledi. Polis; ikametgâh içerisinde tespit edilen zanlıların muhaceret kontrolünün yapıldığını söyledi. Polis; yapılan kontrolde Odili’nin 7 Haziran 2021’den itibaren bin 502 gün, Onuorah’ın 19 Haziran 2022’den itibaren bin 125 gün, Orizu’nun 29 Kasım 2024’ten itibaren 230 gün, Elom’un 29 Kasım 2023’ten itibaren 596 gün ve Ezennia Precious Ezennıa’nın 4 Nisan 2022’den itibaren bin 199 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru; zanlıların 18 Temmuz’da mahkemeye çıkarıldığını ve haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti. Polis; bu sürede, sınır dışı edilmelerine yönelik gerekli yazışmaların yapıldığını ve cevap beklendiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlılar için 4 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

