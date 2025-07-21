Hayati tehlikeleri yok

Girne-Tatlısu anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir aracın yoldan çıkarak su kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.40 sıralarında gerçekleşti.

HH 558 plakalı aracı kullanan Ayla Dalyan Karaca (47), Girne yönünden Tatlısu istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan araç, yolun soluna savrularak su kanalına düştü ve takla attı.

Kazada sürücü Ayla Dalyan Karaca ile yolcu Bahar Özcan (27), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne; Baran Özcan (27) ve Burak Keskin ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.

4 yaşındaki çocuk yaralandı

İskele’de meydana gelen kazada ise 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

İskele’deki kaza 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 17.40 sıralarında meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza Bahçeler Samsun Sokak üzerinde meydana geldi. İbrahim Patlar (E-43) yönetimindeki MZ 298 plakalı araç, kuzeyden güneye doğru seyrettiği sırada, yolun batısından doğusuna doğru koşarak geçmeye çalışan Nehir Ökmen’e (K-4) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan küçük çocuk, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, Nehir Ökmen’in müşahede altında tutulduğunu açıkladı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.

