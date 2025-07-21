Sürat ilk sırayı aldı

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen denetimlerde 36 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı. Çeşitli suçlardan dolayı 272 sürücü rapor edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; bin 724 sürücü kontrol edildi ve 272 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde en sık karşılaşılan ihlallerden biri yasal hız sınırının aşılması oldu. Bunun yanında alkollü araç kullanımı, ehliyetsiz ve sigortasız araçla seyir, sürüş sırasında cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takmama gibi ihlaller tespit edildi. Ayrıca seyrüsefer ruhsatsız, muayenesiz ve sigortasız araçlar da trafikte yer aldı. Bazı sürücüler trafik levhaları ile ışıklarına uymadı, hatta polisin “dur” ihtarına riayet etmeyen sürücüler de oldu.

Polis, trafik güvenliğini artırmak adına denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

