Şüphe ele verdi

Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Alshaik Zain Elabdin ve Yousef Naser tutuklandı.

Mustafa Ruso Caddesi’nde şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan Elabdin’in kullandığı araçta yapılan aramada, satışa hazır halde 8 gram hintkeneviri ele geçirildi. Zanlının Lefkoşa’daki evinde ise 20 gram hintkeneviri, uyuşturucu haplar, beyaz toz madde ve hassas terazi bulundu. Ayrıca, uyuşturucu satışından elde edildiği belirtilen 15 bin 500 TL ile 220 Sterlin nakit para da emare alındı.

Yapılan sorgulamada Elabdin’in uyuşturucuyu Naser’den aldığı ve bir kısmını onun yönlendirmesiyle sattığı belirlendi. Naser ise İskele’de tespit edilerek yakalandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Polis; 19 Temmuz 2025 tarihinde saat 18.30 civarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından Mustafa Ruso Caddesi üzerinde şüpheli görülen Alshaik Zain Elabdin’in kullanımındaki ZZH 507 plakalı kiralık araçta yapılan aramada, satışa hazır 9 paket halinde toplam 8 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Polis, Lefkoşa ve Girne’de iki ayrı evi bulunan zanlın ikametgahlarında arama yapıldığını kaydetti.

İki ayrı ev kiraladı

Zanlının Girne’deki evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını belirten polis, Lefkoşa’daki ikametgahında ise 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu hap, yaklaşık 20 miligram ağırlığında beyaz toz madde, hassas tartı cihazı ve uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 15 bin 500 TL ile 220 Sterlin nakit paranın ele geçirildiğini bildirdi. Polis; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını söyledi. Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri 50 gram olarak zanlı Naser’den aldığını ve bir kısmını onun yönlendirmesiyle sattığını beyan ettiğini aktardı. Polis; Naser’in de İskele’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini; alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini söyledi. Ayrıca aranan şahıslar olduğunu belirten polis, 3 gün ek süre talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

