Soruşturma yapılacak

Lefkoşa’da çalıştığı şirkete ait 7 bin doları çalmakla suçlanan Mehmet Ali Yağmur tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındı.

Soruşturmayı yapan polis duruşmada olguları aktardı.

Polis; Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan zanlının 2025 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında işyerine ait alacaklar karşılığında düzenlediği 3 makbuz ile tahsil ettiği nakit parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığını açıkladı. Polis memuru; zanlının çaldığı para miktarının 7 bin dolar olduğunu söyledi. Polis, şikayetin 19 Temmuz 2025 tarihinde yapıldığını; zanlının aynı gün Gazimağusa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis; zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis; alınacak ifadeler, incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti etti. Mahkeme talebi onayladı.



