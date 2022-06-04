Gözü karardı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Tepebaşı bölgesinde eşine ait para ve altınları çaldıktan sonra kiracı olduğu evi ateşe veren 55 yaşındaki İsmail Arar’ın maddi sorunlar yaşadığı, bu nedenle bu suçu işlediğini söylediği öğrenildi. Alüminyum doğrama işiyle uğraşan zanlının piyasaya borcunu ödemek için eşinin para ve altın takılarını çaldığını, olaya hırsızlık suçu vermek için kundakladığını itiraf ettiği belirtildi.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarılırken, 4 Nisan 2022 tarihinden beri çalışma izni süresinin dolduğu, yasal statüsünün bittiği belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Zanlı, ceza yasasında müebbet hapis öngören kundaklama suçundan yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Polis detayları aktardı

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlı İsmail Arar’ın 1 Haziran 2022 tarihinde, 09.30 sıralarında, Tepebaşı bölgesi, Şehit İbrahim Latif Sokak üzerinde bulunan ikametgâhından eşine ait olan ve mutfak dolabı içerisinde muhafaza edilen 8 bin TL nakit para ile 12 bin TL değerinde ziynet eşyalarını çaldığını söyledi. Polis, zanlının hırsızlık yaptıktan sonra olaya soygun izlenimi vermek amacıyla, ikametgâhın yatak odası ile mutfak kısmını kasten ve kanunsuz olarak yakmak suretiyle kundakladığını ifade etti.

Polis, evde çıkan yangın sonucu yatak odasındaki elbise dolabı ile içeresindeki muhtelif kıyafetler ile hasır çatı ve mutfaktaki halı yanarak zarar gördüğünü söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu yangının kundaklama olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, meselede zanlı olarak görülen İsmail Arar’ın tutuklandığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının 4 Nisan 2022 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldığını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlıyı kundaklama ve kasti hasar suçlarından yargılanmak üzere 45 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.