Kuzey Kıbrıs’ta 2018’den beri kaçak yaşam süren Nijeryalı Joseph Ebubakar Gönyeli’de devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildi.

Tutuklanarak mahkemeye çıkarılan zanlı duruşmada gözyaşı döktü. “Yiyeceğim, kalacak yerim ve param yok. Ülkeme, annemin yanına gitmek istiyorum” diyen zanlının soruşturma amaçlı bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 27 Kasım 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Gönyeli’de devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından şüpheli görülerek, kimlik kontrolü yapıldığını söyledi.

Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2018 tarihinden beri toplam 2 bin 190 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlının KKTC'deki statüsü ile ilgili İçişleri Bakanlığından araştırma yapılacağını belirten polis, bir gün süre istedi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise babasını kaybettiğini, parasız kaldığını, okula devam edemediğini söyledi. Zanlı, “Yiyeceğim, kalacak yerim ve param yok. Ülkeme, annemin yanına gitmek istiyorum” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

