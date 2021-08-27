Gözyaşları Karel için

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa'da yeni kuzey çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki Karel Taşkentli yaşamını yitirdi.

Rıfat-Özlem Taşkentli çiftinin tek çocukları Karel’in ölümü sevenlerini kahretti. Elde edilen bilgilere göre; anne Özlem Demirkaya Taşkentli dün Karel’i yüzme havuzuna götürmek için yola çıktı. Ancak talihsiz kaza sonucu öğretmen çiftin çocukları Karel, yaşamını yitirdi.

Anne tedavi altında

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 17.20 sıralarında meydana gelen kazada, Gözde Demirkaya Taşkentli kullandığı NN 093 plakalı araçla Taşkent istikametinden güney istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde seyrederken UKÜ çemberine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüje çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Karel Taşkentli ağır yaralandı. Taşkentli, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdi.

Annesi Özel Demirkaya Taşkentli’nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, anne Taşkentli’nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Taşkentliler yasa büründü

İkisi de öğretmen olan Rıfat-Özlem Taşkentli çiftinin tek çocukları Karel’in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Taşkent bölgesinde ikamet eden çiftin acısını bölge halkı da paylaştı. Taşkentliler yaşanan elim kazada hayatını kaybeden Karel’in ölümünden dolayı büyük üzüntü duydu.

Duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, “5 yaşındaki çocuğumuzu trafik kazasında kaybettik. Tüm ailenin ve köylümüzün başı sağ olsun, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.