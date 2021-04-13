Grevin ertelenmesine karar verildi

Bakanlar Kurulu, 6 sendikanın Sivil Havacılık Dairesi’nin Ercan Havaalanındaki birimlerinde başlatacağı süresiz grevin 60 gün süreyle ertelenmesine karar verdi. Bakanlar Kurulu'nun grev erteleme kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Çalışanları Sendikası (Kamusen), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) tarafından yapılan ortak açıklamada, Ercan Havaalanı’nda grev başlatılacağı duyurulmuştu. Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmaması ve adaletsizlikle haksızlıkların giderilmesi” talebiyle eylemler başlatan 6 sendika, Maliye Bakanı ile yapılan toplantıda bir uzlaşıya varılamadığını; dolayısıyla bugün saat 08.30’da Ercan Havaalanı’ndaki Sivil Havacılık Dairesi birimlerinde süresiz grev başlatacağını açıklamıştı.