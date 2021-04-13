Son 7 günde 47 trafik kazası

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 47 trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Trafik kontrollerinde ise toplam 5 bin 66 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 651 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 5-11 Nisan tarihleri arasında meydana gelen kazaların 13’ü yaralanmayla, 34’ü hasarla sonuçlanırken, neden oldukları toplam hasar miktarı da 552 bin 900 TL oldu.

Kazaların 19’u Lefkoşa, 11’i Gazimağusa, 9’u Girne, 5’i İskele, 3’ü Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 651 trafik suçu rapor edildi.

651 sürücü suç işledi



Aynı tarihler arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5 bin 66 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 651 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.Suçların dağılımı da açıklanırken, süratin yine ilk sırada olduğu görüldü.İşlenen suçlar şunlar;“Sürat (232) , tehlikeli sürüş (8), dikkatsiz sürüş (19), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (67), s/ehliyetsiz araç kullanmak (13), alkollü araç kullanmak (4), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (85), trafik levha ve işaretlerine uymamak (47), trafik ışıklarına uymamak (3), muayenesiz araç kullanmak (14), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (22), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (3), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (1), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (3), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (1) ve 129 diğer trafik suçları.”



