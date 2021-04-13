Sınır kapıları ile ilgili önemli gelişme

Rum tarafıyla geçiş kapılarının, salgın şartlarının elverdiği ölçüde, Covid-19 öncesi koşullarla açılması hususunda mutabakata varıldı.

İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’ne tarafların salgınla mücadeleye yönelik yürürlükteki mevzuatlarını uyumlaştırarak mümkün olacak en kısa sürede bir yol haritası oluşturması ve tüm geçiş kapılarının açılması konusunda talimat verildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol yazılı açıklama yaparak İki Taraflı Ekonomi ve Ticari İşler Teknik Komitesi’nin de, iş birliği yaparak, salgının olumsuz ekonomik etkilerinin hafifletilmesine yönelik çalışma yaptığını kaydetti.



Doğruyol, bu bağlamda, normal şartlara dönülmesi için başlatılan çalışmaya, hükümetle eşgüdüm içinde kararlılıkla devam edileceğini ifade etti.Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın talimatları doğrultusunda, Özel Temsilci Ergün Olgun ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis arasında Güven Artırıcı Önlemler kapsamında 19 Mart’ta gerçekleştirilen toplantıda, salgın koşullarının el verdiği ölçüde ve riski minimum seviyede tutabilecek şekilde, kara sınır geçişlerinin Covid-19 salgını öncesi şartlara döndürülmesine yönelik, Kıbrıs Türk tarafının bir öneri yaptığını belirtti.

Komitelere talimat verildi

Doğruyol yaptığı açıklamada şunları belirtti, “BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın mevcudiyetinde yapılan söz konusu toplantıda, geçiş kapılarının, salgın şartlarının elverdiği ölçüde, Covid-19 öncesi şartlarla açılması hususunda Rum tarafıyla mutabakata varılmıştır. Bu amaca yönelik olarak, tarafların, Covid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik, yürürlükteki mevzuatlarını uyumlaştırarak mümkün olacak en kısa sürede bir yol haritası oluşturup, tüm geçiş kapılarının açılmasına yönelik İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi talimatlandırılmıştır. Bununla birlikte, İki Taraflı Ekonomi ve Ticari İşler Teknik Komitesi de, covid-19 salgınından ötürü iki tarafın da etkilenen ekonomisinin iş birliği yaparak, salgının olumsuz etkilerinin hafifletilmesine yönelik çalışma yapmaktadır.”