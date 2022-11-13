Kazayı hafif atlattı

Lefkoşa- Girne anayolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza 34 yaşındaki Hikmet Kurtarıcıoğulları isimli sürücünün Boğaz kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybedip, çelik bariyerlere çarpması sonucu gerçekleşti. Kazanın ardından tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin açıklamasına göre, Hikmet Kurtarıcıoğulları (E-34), yönetimindeki JC 340 plakalı salon araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Boğaz kavşağına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

