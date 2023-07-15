Güneş altında kalmayın

Sağlık Bakanlığı, ülkeyi etkisi altına alan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan korunmak amacıyla vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre alçak basınç sisteminin etkisi altına kalan ülkenin hafta sonunda da sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacağına işaret edilerek, halkın özellikle kalp, şeker, böbrek ve astım hastalarının bugünlerde çok dikkatli olması ve dışarıya çıkmaması gerektiğini duyurdu.

Ultraviyole radyasyonun çok yüksek olması sebebiyle gerekli tedbirler alınmadan özellikle 10.00-17.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiği ifade edilen açıklamada, zorunlu olarak dışarıya çıkacak kişilerin şapka ve koruyucu güneş kremi kullanmaları, vücutta su ve tuz kaybı olacağından bol sıvı tüketmeleri gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kronik hastaların diyetlerine uymaları ve ilaçlarını düzenli kullanmalarının son derece önemli olduğuna dikkat çekildi.



Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023, 09:50