Güney yitirdiği  gençlerine ağlıyor

Güney Kıbrıs, Yunanistan’da meydana gelen tren kazasında yitirdiği gençlerine ağlıyor.

Sigma Live internet sitesi ve diğer haber siteleri, tren kazası sonucu kayıp olduğu belirtilen Avgoru sakini 23 yaşındaki hukuk öğrencisi Kiprianos Papayoannu ile Baf sakini 24 yaşındaki diş doktorluğu mezunu olup lisans üstü eğitim gören Anastasia Adamidu'nun, DNA testi aracılığıyla yapılan kimlik teşhisinin ardından hayatlarını kaybettiğini yazdı.

Habere göre gerek Papayoannu gerekse Adamidu’nun ailesi Yunanistan’a giderek DNA örneği vermişti.

Haberde ailelerin, kimlik teşhisleri konusunda Yunan makamlarınca bilgilendirildiğinden de söz edildi.

İki Kıbrıslı öğrencinin ölümünün kesinleşmesinin ardından açıklama yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis öğrencilerin ailelerine taziyede bulundu.

Habere göre iki öğrencinin cenazesinin Yunanistan’dan getirilmesi ve cenaze masrafları maliyeti, Hristodulidis’in talimatıyla devlet tarafından karşılanacak.

Hristodulidis ayrıca cenaze törenlerinin yapılacağı güne kadar 3 günlük yas ilan edilmesi ve etkinliklerin iptal edilmesi talimatı da verdi.

Bu arada Kiprianos Papayoannu’nun lise arkadaşları, okulda anma töreni düzenledi. Öğrenciler okulun avlusuna çantalarıyla Kiprianos’un adını yazdı.