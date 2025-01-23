Güven tazeledi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği başkanlığına oy birliğiyle yeniden Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, As Başkanlığa ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu getirildi.

Verilen bilgiye göre; Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 1.Yürütme Kurulu ve 83.Genel Yönetim Kurulu toplantıları dün yapıldı.

Divan başkanlığını Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun yaptığı Genel Kurul’da ilk olarak Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin kesin hesapları, faaliyet raporları ve 2025 bütçesi görüşülerek, oy birliğiyle onaylandı.

Başkanlar arasında sağlanan konsensus ile yönetimde bir değişikliğe gidilmedi.

Yürütme Kurulu; Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’den oluştu.

Yedek üyeler ise; Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile Mehmetçik- Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu oldu.