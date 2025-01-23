Yatırımlar anlatıldı

Başbakan Ünal Üstel, hükümete geldikten sonra önce muhtarların ihtiyaçlarını belirleyip, sonra harekete geçtiklerini vurgulayarak, “Muhtarlarımızı yalnız bırakmadık, onlar için de yatırım yaptık” dedi.

Açıklamaya göre; Üstel, MAKS projesi, e-Devlete entegre etmek amacıyla muhtarların binaları, bilgisayar ve tüm eksiklerinin tamamlanma süreci ile ilgili bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı.

Başbakan Üstel toplantıda yaptığı konuşmada, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan otel yangınını hatırlatarak, “Büyük bir hüzün yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen yangın sonucunda birçok insanımızı maalesef kaybettik. Bu vesileyle bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelere sabırlar, Türkiye Cumhuriyeti’ne geçmiş olsun dileklerimi iletirim” dedi.

Muhtarların görevlerini daha iyi yerine getirebilmesi için 6 Nisan 2009 yılında hayata geçirilen yasaya işaret eden Üstel, “2009 yılında muhtarlarımız için ilk yasa yapıldı ve maaşlarında iyileştirmeler oldu. O tarihten bugüne kadar kurulan kısa süreli hükümetlerden kaynaklı muhtarlarımız için gerekli yatırım yapılamadı" ifadelerini kullandı.

Hükümete geldikten sonra öncelikle muhtarların ihtiyaçlarını belirlediklerini sonra da harekete geçtiklerini vurgulayan Üstel, şunları kaydetti:

“Muhtarlarımızın önce maaşlarında iyileştirme yaparak, asgari ücretin yüzde 95’i kadar maaş almalarını sağladık. Daha önceki hükümetler mevcut muhtarlık binalarının tamiratı ile ilgili çalışmalara başlamış fakat sonuca ulaşamamışlardı. Bizler anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin de desteği ile birçok muhtarımızın mevcut binalarında iyileştirmeler yaptık, sorunlarını giderdik. Muhtarlık binaları olmayan muhtarımıza ise konteyner ofislerini teslim ettik. Ofis ihtiyacı olan muhtarlarımıza sırasıyla birer birer ofislerini teslim etmeye devam edecek, ofislerin alt yapılarını da tamamlamayacağız.”

Tatar: Hizmetler daha etkin verilecek

Öte yandan toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, Maliye Bakanı olduğu dönemde muhtarların maaşları konusunda düzenleme yapıldığını belirterek, muhtarlara maaş verilmeye başlandığını, Başbakan olduğu dönemde de maaşlarda artış sağlandığını ifade etti.

Muhtarların seçimle göreve geldiğine ve bulunduğu bölgedeki insanlara hizmet verdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu anlayışla yönetildiğini vurguladı.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde e-Devlet projesinin hayata geçmesi ile dijital dönüşümün gerçekleşeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, eksik olan muhtarlık binalarının tamamlanması ile muhtarlık hizmetlerinin kalitesinin aratacağını, hızlı ve güvenli bir şekilde verilere ulaşılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 29 Ocak’ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla açıklanacak 5 yıllık programın da bir yol haritası olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmasının sonunda muhtarları, yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik eden Tatar, hayatta olmayan muhtarları da saygıyla andı.

Tatar ayrıca, Bolu’da bir otelde yaşanan yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar ve Türk Milletine başsağlığı diledi.

