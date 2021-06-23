Emekli çalışanlardan 936 TL vergi kesilecek

Aktivist-ekonomist Devrim Barçın, hükümetin emekli asgari ücretli çalışandan 936 TL vergi alacağını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, şunları ifade etti:

Bugün asgari ücretin yüzde 13 altında 3 bin 820 TL emekli maaşı alan bir kişi, geçinemediği için yine asgari ücrete yani 4 bin 400 TL brüt maaş ile çalışıyorsa, çıkarılan Yasa Gücünde Kararname ile Devlet, o kişinin çalışırken aldığı ücretten 936 TL vergi almaya başlamış ve bu kişilerin çalışırken aldığı asgari ücret net 2.891 TL’ye düşmüştür. Kaynak yaratma adına dar gelirli asgari ücretli emekli çalışandan 936 TL vergi almaya başlayan hükümet, diğer taraftan devlete yıllık maliyeti 140 bin 252 TL ile kamuya, yandaş sözleşmeli personel istihdamına devam etmektedir. Yani her 12 emekli asgari ücretli çalışandan almaya başladığı yıllık vergi ile bir istihdam yapmaktadır.