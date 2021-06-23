Erken vedaları üzdü

Gönyeli sakini 53 yaşındaki Hakan Ürem ile Taşkent’te ikamet eden 42 yaşındaki Yunus Yavuk hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre; Taşkent’te yaşayan Yunus Yavuk dün saat 18.30 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yunus Yavuk’un cansız bedeni Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin soruşturma başlattığı, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı kaydedildi.

53 yaşında veda etti

Lefkoşa'nın Gönyeli-Yenikent bölgesinde sakin Hakan Ürem de ikametgâhında ölü bulundu.

Bir bankada üst düzey yönetici olarak çalışan Ürem'in vefatı, başta ailesi ve iş arkadaşları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Ürem'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.