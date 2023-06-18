Güvercin uçurdular

Siyaset ve iş dünyasının yanı sıra İskele, Gazimağusa ve Karpaz bölgelerinden yüzlerce kişi düğün törenine katılarak, tebrik için uzun kuyruk oluşturdu.

Saat 20.00’de başlayan tebrik kabulü öncesinde gelinle damat beyaz güvercin uçurdu.

Tören sonrasında sosyal medya hesabından kısa bir paylaşım yapan Emrah Yeşilırmak, “hayatımızın en özel gününde bizleri yalnız bırakmayan tüm eş, dost ve akrabalarımıza yürekten teşekkür ederiz. Düğünümüze çeşitli sebeplerle katılamayan, yüzlerce zarf ve çiçek gönderen arkadaşlarımıza ayrıca çok teşekkür ederiz. Düğünümüze katılamayan arkadaşlarımızın da kalplerinin bizlerle birlikte attığını canı gönülden hissediyoruz. Düğünümüze yoğun katılımdan dolayı sizleri tebrik sırasında beklettiğimiz için özür dileriz” dedi.

Yeşilırmak, düğün törenine ev sahipliği yapan Arkın Group ailesine, salonun dekorunu yapan White Flowers-Armin Gelinlik yetkililerine ve fotoğraf çekimini yapan Sevgili Hasan Vardar'a yürekten teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023, 01:57