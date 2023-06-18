Gençlere güveniyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi’nin 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Açıklamaya göre, törendeki konuşmasında, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜ’nün “başarı öyküsüne” yaptıkları katkıdan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olduktan sonra kendi ülkelerinin gelişmesi ve kalkınması için vereceği büyük hizmetlerin olacağını belirterek, bütün öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Aldığınız eğitimle dünyanın sıkıntılı süreçlerinde hem kendi imtihanınızı vereceksiniz hem başarılı olabilmek için daha fazla çalışarak problemleri çözeceksiniz. Kendinizi geliştirip ülkenizin kalkınması için büyük başarılara imza atacağınıza olan inancım tamdır. Sizi tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim” dedi.