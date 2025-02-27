Yargılanacaklar

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversiteye ait öğrenci yurdunda kavga ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Kazakistanlı Arsen Satımbaev, Beksultan Akhmet ve Tacikistanlı Romiz Makhmadaiev ile Maruf Mı̇rzoev dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kavgada esnasında Maruf Mu̇rzoev’un cebinden bıçak çıkararak, korkutmak maksadıyla sağa sola salladığı açıkladı.

Zanlılar teminata bağlanırken, Maruf Mu̇rzoev’un aleyhinde kavga ve rahatsızlık suçuna ek olarak korkutmak amacıyla bıçak taşıma davası da getirildi.

Üniversite öğrencisi olan zanlılar teminatla serbest bırakılırken, aralarında sorun kalmadığını, barıştıklarını söyledi.

Tümü öğrenci

Mahkemede olguları aktaran polis; olayın 22 Şubat 2025 tarihinde saat 19.20 sıralarında Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversiteye ait öğrenci yurdunda meydana geldiğini söyledi.

Polis, çıkan olayda Kazakistanlı zanlılar Arsen Satimbaev ile Beksultan Akhmet bir taraf, Tacikistanlı zanlılar Romiz Makhmadaliev ve Maruf Mu̇rzoev’in ise karşı tarafı oluşturup, kavga ettiklerini belirtti.

Polis; zanlı Maruf Mu̇rzoev’un kavga esnasında cebinden bıçak çıkararak, korkutmak maksadıyla sağa sola salladığını açıkladı.

Polis; olayın ardından zanlıların tutuklandığını, bıçağın emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, tutuklanan zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Polis; tüm zanlılar aleyhine kavga ve rahatsızlık suçlaması getirildiğini, Maruf Mı̇rzoev aleyhine ise bu suçlara ek olarak korkutmak amacıyla bıçak taşıma davası da getirildiğini kaydetti.

Polis; zanlıların ülkede öğrenci olarak bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlılar ise barıştıklarını söyledi.

Mahkeme; Maruf Mu̇rzoev’in 35 bin nakit teminat yatırmasına, diğer 3 zanlının ise 30’ar bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

