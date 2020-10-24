Güneyde 160, kuzeyde 11 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 160 yeni Coronavirüs saptandı. Günlük vaka sayılarının rekor seviyelere ulaştığı güneyde dün itibari ile yeni önlemler hayata geçirilirken, yeni kısıtlamaların da gündeme geleceği kaydedildi.

Rum sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre dün yapılan 4 bin 337 test sonucunda 160 pozitif vaka tespit edildi.

Pandeminin başladığı günden beri Güney Kıbrıs’ta tespit edilen Coronavirüs vakası sayısı toplamda 3 bin 314'e ulaştı.

Kuzeyde 11 vaka

Kuzey Kıbrıs’ta ise 11 yeni vaka tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 885’e çıkarken, 10 kişinin dün itibari ile taburcu edildiği belirtildi. Pandemi Merkezindeki hasta sayısının 22 olduğu açıklanırken,

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısının da 44 olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 2 bin 51 test sonucunda 11 pozitif vakaya rastlandığını,

10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu,10 kişinin ise yerel vaka olduğunu temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

KKTC’de Covid-19 genel durumu

Dün yapılan test sayısı: 2051

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 11

Ülke dışından gelen vakalar: 0

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar: 1

Yerel vakalar: 10

İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 10

Dün kaybedilen vaka sayısı: 0

Yapılan toplam test sayısı: 208.677

Toplam vaka sayısı: 885

Toplam taburcu edilen vaka sayısı: 814

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 66

Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 22

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 44

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 5

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 0.