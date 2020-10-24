Biri cezaevine gitti

Suna ERDEN

Gazimağusa’da 13 Ekim’de meydana gelen silahlı soygun olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada evlerinde yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan Nawfal El Ouenjli ile kız arkadaşı Negin Rahmani hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İki zanlı dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yasal statüsü olmayan Nawfal El Ouenjli 2 ay süreyle cezaevine gönderilirken, Negin Rahmani ise 5 bin TL nakit teminat ile serbest kaldı.

Duruşmada mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Polis, 13 Ekim 2020 tarihinde Gazimağusa’da meydana gelen silahlı soygun meselesi ile ilgili olarak aranan Nawfal El Ouenjli ile kız arkadaşı Negin Rahmani’nin birlikte kaldığı evde arama yapıldığını söyledi.

Polis, 16 Ekim’de yapılan aramada 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Rahmani’nin sorgusunda ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddenin zanlı Nawfal El Ouenjli’nin olduğunu beyan ettiğini ifade etti.

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturma kapsamında zanlı Nawfal El Ouenjli’nin de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme yasal statüsü olmayan Nawfal El Ouenjli’yi 2 ay süreyle cezaevine gönderirken, Negin Rahmani ise 5 bin TL nakit teminat ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest kaldı.