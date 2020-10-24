"Kasım’da dönüyorum"

Serdar ŞENGÜL

Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti döneminde dokunulmazlığı kaldırılan ve son bir yıldır eşi ve çocuğuyla yaşamını İstanbul’da sürdüren eski Başbakanlardan ve UBP eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, uzun süren sessizliğini tv2020’de bozdu.

Özgürgün, telefonla katıldığı Gündem Özel programında hükümet kurma çalışmaları aşamasında UBP’ye destek olmak için KKTC’ye geleceğini söyledi.

Özgürgün, dokunulmazlığının kaldırılmasına destek verdiği için UBP’ye kırgın olsa da partide kendisini sevenler ve ülkenin geleceği için katkıda bulunmak istediğini dile getirdi.

Kırıldığım için gittim

Dokunulmazlığının kaldırılması, İstanbul’a gidiş süreciyle ilgili konuşan Özgürgün, o dönem hakkında bazı ithamlar olduğunu, dokunulmazlığının kaldırıldığını, 22 yıl hizmet verdiği partisinin kendisini yargı önüne attığını ifade ederek, kırgın olduğunu söyledi. Hükümette olan HP-UBP koalisyonundan HP kanadının dokunulmazlığının kaldırılması için ısrarcı olduğunu ifade eden Özgürgün, şöyle devam etti:

“HP benim dokunulmazlığım kaldırılması için diretti. Partim de onlara destek çıktı. O dönem bir kumpas kuruldu. Başka partilere kızmıyorum. Onlar komplo da kurabilir, her şeyi yapabilir. Ancak benim 22 yıl emek verdiğim partim o süreçte yanımda durmak yerine onlara destek oldu. Korkacak, çekinecek bir durumun yok ancak partimin katkısıyla aniden yargı sürecinin önüne atılmak istenmem beni çok kırdı. Yaşadığım bu kırgınlık beni buralara getirdi. İlk kez bir başbakan böyle bir durumla karşı karşıya kaldı.”

Özgürgün, dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde UBP yönetiminin hükümetin devam etmesi için HP’ye destek olmak zorunda kaldıklarını kendisine söylediklerini açıkladı. Özgürgün, “Ben bunları kabul etmiyorum. Mücadele edecekseniz böyle olmaz. Bir arkadaşınızı harcayarak mücadele olmaz” dedi.

Özgürgün, o dönem kendisi ile uğraşanların siyasetten silindiğini de söyledi.

Partime destek olmak için geleceğim

Kırgınlığının halen geçmediğini, baki kalacağını kaydeden Özgürgün, ancak UBP’nin yeni bir dönem içerisinde olduğunu, destek vermek ve katkı koymak istediğini dile getirdi. Özgürgün şunları söyledi: “UBP’nin önünde kurultay var, hükümet kurma çalışmaları var. Parti içerisinde bana karşı büyük bir sevgi var. Bu nedenle partime destek olmak için hükümet kurma çalışmaları aşamasında Kuzey Kıbrıs’a geleceğim. Partiyi yukarı çekebilmek için katkı koymak istiyorum.”

İstifa kararımda geri adım atmam

UBP Genel Başkanlığı’na aday olmayı düşünmediğini söyleyen, ayrıca milletvekilliğinden istifa ettiğini hatırlatan Özgürgün, “Geri adım atmayı düşünmüyorum. İstifamda kararlıyım. Kararım Meclis oylamasını bekliyor. Eğer Meclis eğer kararımı reddederse ancak vekil olarak devam etme durumunda kalacağım” dedi. Özgürgün, partiye katkı koymak için vekil olmaya gerek olmadığını da söyledi.

Özgürgün hakkındaki iddialarla ilgili de konuştu. Özgürgün, hukuki prosedürleri avukatlarının takip ettiğini ve gereği neyse yapılacağını kaydetti. Özgürgün, “Geleceğim, korkum ve sıkıntım yok” dedi.

Dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Özgürgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunda kurulan Özel Komite'nin oluşturduğu rapor, 7 Ekim 2019 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmüştü.

Rapor görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylamaya sunulmuştu. Komitenin tavsiye nitelikli kararını içeren rapor, oy çokluğuyla onaylanmıştı. Oylamada 41 kabul, 2 ret oyu kullanılmış, DP kanadı katılmamıştı.

Vekillikten istifa etmişti

Özgürgün, 12 Ağustos 2020 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milletvekilliği görevinden istifa ettiğini bildirmişti. Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamasıyla istifa ettiğini duyuran Özgürgün'ün, "Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir prensibi yerine halkın oylarıyla değil, siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum" sözleri dikkat çekmişti.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 11:08