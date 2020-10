Hedef adil çözüm

KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı olarak dün görevi resmen 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devralan Ersin Tatar, ilk mesajında 5’li konferansa hazır olduğu mesajını verdi. Tatar “Adil ve kalıcı bir çözüme hazırız” dedi. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e göre 5’li konferansın Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Akıncı ise veda konuşmasında “Her zaman inandığım ve vurguladığım bir şey vardır: Bir siyasetçinin ulaşabileceği en yüksek makam halkın gönlündeki yeridir” diyerek, 45 yıllık siyasi hayatını sonlandırmış olsa da toplumsal sorunlarla ilgilenmeye devam edeceği mesajını verdi.

Akıncı çifti kapıda karşıladı

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün düzenlenen törenle görevi 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devraldı.

Saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığında yer alan devir töreni için Cumhurbaşkanlığına gelen

Tatar'ı, Akıncı kapıda karşıladı. Tatar'a eşi Sibel Tatar, Akıncı'ya ise eşi Meral Akıncı eşlik etti.

Tören kıtasının selamlanması ile başlayan tören, saygı duruşu İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile sürdü. Ardından Akıncı ve Tatar'ın biyografileri okundu.

Yeni fors göndere çekildi

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmalarının ardından, Cumhurbaşkanlığı forsu gönderden indirilerek 4. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim edildi, yeni Cumhurbaşkanlığı forsu göndere çekildi.

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Cumhurbaşkanlığından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar uğurladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tebrikleri kabul etti.

Törene kimler katıldı?

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, siyasi parti, sivil toplum örgütü temsilcileri, diğer yetkililer, davetliler ve aile fertleri katıldı.

Akıncı’dan veda konuşması

Törende, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı veda konuşması yaptı.

Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendine özgü özel yapısının imkân tanıdığı birçok anomalinin yanı sıra salgın koşullarının da yarattığı ek zorluklarla dolu ve gereğinden fazla uzayan bir seçim sürecini geride bıraktıklarını söyledi.

Akıncı, 18 Ekim’de gerçekleştirilen ikinci tur seçim sonucunda 5. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamakta olan Ersin Tatar’a başarılar dileyerek, görevinin kendisine, ailesine ve topluma hayırlı olmasını temenni etti.

Tatar: En yüce görevi veren halkım…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da törende yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının takdiri ile seçildiği Cumhurbaşkanlığı görevini bu törenle devraldığını ifade etti.

Tatar, Özgür iradesi ile yaşamımın en anlamlı, en yüce görevini kendisine veren Kıbrıs Türk halkının önünde saygı ile eğildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz’de ve dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde üstlendiğim bu görevin onurlu olduğu kadar, sorumluluk gerektirdiğinin bilincindeyim.

Konuşmamın başında öncelikle 5 buçuk yıl süreyle Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Sayın Mustafa Akıncı’ya devletimize, ülkemize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

4’üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Akıncı ve değerli eşlerine bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum.

“İçtiğim ant benim için ana rehber”

Değerli konuklar Cumhuriyet Meclisi’nde içtiğim ant benim için ana rehberdir.

Bizler, en büyük gücümüzün, demokratik parlamenter sistemimiz, halkımız, devletimiz ve Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti olduğunun farkındayız.

Hedefimiz Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliğini en üst düzeye çıkartmaktır. Hemen çalışmalara başlıyoruz. Parlamentomuzla, hükümetimizle istişare ederek Ulusal Danışma Konseyi’ni mutlaka yaşama geçireceğiz.”

BM ve uluslararası camiaya mesaj…

Cumhurbaşkanı Tatar, bu tarihi günde, Birleşmiş Milletler ve uluslararası camiaya şu mesajı verdi:

"4 Mart 1964’te alınan 186 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı ile yaratılan haksız statükonun gerçek mağduru hala Kıbrıs Türk halkıdır.

Halk olarak hepimiz Kıbrıs meselesinin artık bir neticeye bağlanmasından yanayız.

Biz, yaşadıklarımız ışığında Kıbrıs’ta ve bölgemizde sürdürülebilir barış ve istikrar için, hiçbir tarafa üstünlük sağlamayacak şekilde, adadaki iki halkın egemen eşitliği ve iki devlet temelinde işbirliğini bir gereklilik olarak görüyoruz…

“5’li konferans fikrine sıcak bakıyorum”

Türkiye’nin ortaya koyduğu beşli konferans fikrine egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün görüşme masasına gelmesi ve bir anlaşmanın mümkün olup olamayacağının belirlenmesi açısından son derece sıcak bakıyorum.

Birleşmiş Milletler’le Garantör ülkeler İngiltere ve Yunanistan artık üzerlerine düşeni yapmalı ve Kıbrıs konusunun adil, yaşayabilir bir sonuca bağlanması için Rum tarafını doğruya yönlendirilmelidir."

Tatar, Güney Kıbrıs’a da şöyle seslendi:

"Eğer Sayın Anastasiadis, iyi niyetle ve gerekli siyasi iradeyle beşli konferansa gelirse görüşmelerin olumlu sonuç vermemesi için bir neden yoktur.

Yeter ki Ada’daki mevcut gerçekler göz önünde bulundurulsun ve egemen eşitliğimiz, bizim de bu topraklarda eşit statüde var olma hakkımız olduğu göz ardı edilmesin…”

Fuat Oktay’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti.

Görüşmenin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklama yaptı.

Oktay: Daha güçlü ve sıkı iş birliği

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk devleti ve milleti adına Tatar'ı tebrik etti.

Oktay, demokrasi şöleni, bayramı çerçevesinde geçen bir sürecin başarıyla tamamlandığını ifade ederek, Tatar’a “Sizi yürekten tebrik ederim" dedi.

Yeni dönemde KKTC ile çok daha güçlü ve sıkı iş birliğinde çalışarak, ülkenin ve halkın refah seviyesini yükseltecek işler yapacaklarına inandıklarını ifade eden Oktay, Tatar ile pandemi döneminde ve Başbakanlığı döneminde yaptıkları çalışmalara işaret etti.

Tatar: Türkiye her zaman yanımızda

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Oktay'ı görmekten çok mutlu olduklarını ifade ederek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte müşterek davanın yürütülmesinde çok emek harcadıklarını ve Türkiye'nin her zaman her alanda yanlarında olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden Tatar, ilk resmi temasın Ankara'ya olacağını ifade ederek, "Biz her zaman Türkiye'nin desteğiyle KKTC'yi güçlendirdik, yeni dönemde de buna devam edeceğiz" dedi.

Tatar, Cumhuriyet Meclisinde ant içti

Geçtiğimiz pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde ant içerek görevine başladı.

Ant içme töreninde; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başsavcı Sarper Altıncık, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Ombudsman Emine Dizdarlı, Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar, eşi Sibel Tatar ve kızları da hazır bulundu.

Atatürk Anıtı’na çelenk sundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisinde ant içtikten sonra Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Törende Saygı Marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, tören Tatar’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi.

Dr. Fazıl Küçük Anıtı’na çelenk sundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Kabrine çelenk sundu.

Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesi ile başlayan tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla tamamlandı.

Denktaş’ın kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ortaköy’de bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı’na çelenk koydu.

Buradaki törene, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, 1. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Serkan Öcal, Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Törende İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Tatar anıt özel defterini imzaladı.

Tatar, daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini de ziyaret etti ve buradaki özel defteri imzaladı.