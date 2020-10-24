‘Eve girdim ama yapmadım’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da sabaha karşı 23 yaşındaki komşusu D.Ö.’nün (K) evine girdiği ve genç kadın uykudayken odasına giderek mastürbasyon yaptığı iddia edilen Nijerya uyruklu Sodiq Omoybolahan Edu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Tutuklu yargılanması talep edilen zanlı eve girdiğini ancak mastürbasyon yapmadığını iddia etti.

Tutuklu yargı talep edildi

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının, dün sabah 04.00 sıralarında, balkon penceresinden, D.Ö.’nün evine girdiğini, yatak odasında uyumakta olan genç kadının yanına gittiğini ve o esnada evde misafir olarak bulunan Ü.A. tarafından şortunu çıkarmış bir halde tespit edildiğini söyledi. Polis, Ü.A’nın zanlıyı etkisiz hale getirildiğini ve durumun kendilerine bildirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının gözaltına alındığını mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini hatırlattı.

Yıldız, bu süre zarfında soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, ciddi bir suç işleyen zanlının, davları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Sadece eve girdiğini kabul etti

Mahkemede söz alan zanlı, “Evet o eve girdim ancak mastürbasyon yapmıyordum” diyerek aleyhine getirilen suçlamayı reddetti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.