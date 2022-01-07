Güzel haber

Cumhurbaşkanlığı, aşı sertifikalarının bu pazartesinden itibaren İngiltere’ye seyahatlerde kullanılabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İngiliz Hükümetinin almış olduğu kararı selamlıyor, halkımıza da KKTC Sağlık Bakanlığı’nın vermiş olduğu aşı sertifikalarının İngiltere’ye yapılacak seyahatlerde kullanılabileceği müjdesini vermek istiyoruz” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“İngiltere, 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren ülkelerine girişte, onaylamış oldukları aşıları kapsamak kaydıyla KKTC Sağlık Bakanlığı’nın vermekte olduğu aşı sertifikalarının geçerli olacağını açıklamıştır. İngiltere Hükümeti, Covid-19 önlemleri kapsamında aldığı yeni kararları, resmi sitesinde duyurmuş ve KKTC Sağlık Bakanlığı’nın vermiş olduğu sertifikaların, İngiltere’ye girişte geçerli olacağını da İngiltere Yüksek Komiserliği aracılığı ile KKTC Cumhurbaşkanlığı’na bildirmiştir.”

Yoğun diplomatik girişimler yapıldı



Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasında şunlar da belirtildi:“Hatırlanacağı üzere, küresel aşılanma etkin şekilde başlar başlamaz uluslararası seyahatin artması ile halkımız, seyahat özgürlüklerinde zorluklar yaşamaya başlamış ve bunların giderilmesine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili ülkeler nezdinde, yoğun diplomatik girişimler yapılmıştı.”

Mutabakata varıldı

Sağlık Teknik Komitesi ve teknik komiteler koordinatörleri aracılığıyla yapılan girişimlere de işaret edilen açıklamada, şunlar da hatırlatıldı:

“Bu girişimler sonucunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Nikos Anastasiadis’in onayıyla 4 Haziran 2021 tarihinden itibaren; iki tarafın da geçişlerle ilgili Covid-19 önlemlerinin senkronize edilmesi, tüm sınır kapılarının yeniden açılması ve iki tarafın verdiği aşı sertifikalarının geçerliliği konusunda mutabakata varılmıştı.”

İngiliz Hükümeti’nin kararını selamlıyoruz

“İngiliz Hükümeti’nin almış olduğu kararı selamlıyor ve halkımıza da KKTC Sağlık Bakanlığı’nın vermiş olduğu aşı sertifikalarının İngiltere’ye yapılacak seyahatlerde kullanılabileceği müjdesini vermek istiyoruz” denilen açıklamada, “Bu olumlu gelişmenin, Avrupa ve ilgili diğer üçüncü ülkelere seyahatlere de yansıması hususunda yoğun temaslarımızı KKTC Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde sürdüreceğimizi ifade ederiz” ifadeleri kullanıldı.