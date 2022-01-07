Şaka yapmış

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir işyerinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Selahattin Türkoğlu dün mahkemeye çıkarıldı. İddialara göre; yeğeninin doğum günü partisine gelen 14 yaşındaki kız çocuğunu hediye vermek bahanesiyle işyerinin mutfağına çağıran Selahattin Türkoğlu, çocuğa ‘gözlerini kapat’ dedikten sonra dudağından öpmeye çalıştı.

Zanlı, kız çocuğu izin vermeyince, kolunu tutarak zorla dudağından öperek cinsel saldırı suçunu işledi. Şikayet üzerine cinsel saldırı suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.



Soruşturmayı yapan polis memuru Emin Özbilen, zanlının, 5 Ocak 2021 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerinde, yeğeninin arkadaşı olan 14 yaşındaki kız çocuğunu, doğum günü hediyesi vermek bahanesi ile işyeri mutfağına götürdüğünü söyledi. Polis, zanlının çocuğa“gözlerini kapat” dedikten sonra dudağından öpmeye çalıştığını, çocuğun izin vermemesi üzerine kolunu tutarak zorla dudağından öperek cinsel saldırı suçunu işlediğini söyledi.Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.