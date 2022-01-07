Ne olacak halimiz

Suna ERDEN

Sağlık uzmanları Coronavirüs’e karşı bağışıklık sisteminin yükseltilmesi gerektiğini ve sağlıklı bir yaşam için ‘balık tüketilmesini’ önerirken, ‘dövizdeki yükseliş’ gerekçesiyle Çipura’nın dahi kilosu 90 liraya yükseldi.

Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre; adanın en ucuz balığı olarak bilinen Voppa’nın fiyatı bile 60 lira oldu. Kıbrıs’ın gözde balıkları Mercan, Lagos, Orfo’nun fiyatı 200 ile 250 civarında.

Tulga Balıkçılık İşletmesinin sahibi Serap Tulga’dan alınan bilgiye göre; 2021 yılında balık fiyatlarına tam 7 kez zam yapıldı.

Geçen yılın Nisan ayında 35 lira civarında olan Çipura’nın fiyatı 90 liraya çıktı.

Yine birkaç ay önce 60 lira olan Levrek şimdi 110 liradan satılırken, Somon balığının fiyatı 100 liradan 180’e yükseldi.

Balık türleri arasında 250 liralık fiyatıyla en pahalı balık Orfo oldu. Voppa 35 liradan 60’a, Barbun 80 liradan 200’e, Kefal 40 liradan 80 liraya yükseldi. Mercan’ın fiyatı da 200 liraya çıkarken, Largos 220 lira oldu.

Döviz etkiledi

Serap Tulga, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle balık fiyatlarının arttığını ifade etti.

Tulga, “Çiftlik balıklarının beslenmesi ve bakımı için gerekli olan malzemeler ithal ediliyor. Dövizde artış olduğu için ithalatçı malzemelere zam yaptı. Bu da balık fiyatlarını etkiledi” dedi.

Vatandaş balık alamıyor

Vatandaşların balık fiyatlarını görünce tepki gösterdiğini ifade eden Tulga,“Dükkana geliyorlar, fiyatları görünce ya almıyorlar ya da kısıtlı satın alıyorlar. İnsanlar çocuğuna balık yediremez duruma geldi. Fiyatların artması balık satışlarını oldukça düşürdü. Eskiden haftada 3 kez balık alanlar şimdi dükkana uğramaz oldu” şeklinde konuştu.

Tulga, salgın nedeniyle yaşanan krize zam furyasının da eklendiğini, hayatın giderek zorlaştığını söyledi.

Balık fiyatlarındaki artıştan balık satanların da kötü etkilendiğini, satışların düştüğünü ifade eden Tulga, “Fiyatlar dengelenmeli, insanlar balık alabilmeli. Biz de vatandaş da bu durumdan kötü etkileniyoruz” ifadelerini kullandı.

Özkardaş: Çocuklar istedi ben alamadım

Balık fiyatlarındaki artışa bir tepki de Kamu-Sen eski Başkanı Mehmet Özkardaş’tan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda balık fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Özkardaş şunları ifade etti:

“Çocuklara ayda birkaç kez balık alırdık...



4-5 ay önce kilosu 35-40 TL olan Çipuranın kilosu 80-85 TL, 80-90 TL olan Somon balığının kilosu 180 TL olmuş. Yani yüzde yüzden fazla artış olmuş. Almayayım dedim, çocuklar istediler.Hem de Somon balığı istediler. Param yetmeyeceği için, ‘Somon kalmamış dedeciğim’ deyip, sadece çocuklar yesinler diye 3 adet Çipura almak zorunda kaldım.Ama balıkçıda da kuyruk var ve çoğu da Rum komşular.İnsanlarımız gerçekten de çok zor durumdalar.”

Bazı balık fiyatları şöyle;

Çipura 90 TL

Levrek 110 TL

Somon 180 TL

Voppa: 60 TL

Barbun 180-200 TL

Sarı Kanat: 110 TL

Sarpa: 80 TL

Kefal: 80 TL

Lagos:220 TL

Ofro: 250 TL