Herkes şaşkın

Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulu gün gece yaptığı açıklamada bugünden başlayarak 13 Ocak Perşembe gününe kadar eğitimin online devam etmesine karar verildiklerini bildirdi. Bu açıklamanın ardından veliler ve öğrenciler şaşkına uğrarken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, eğitimin planlandığı üzere yüz yüze devam edeceğini duyurdu.

Bakan Olgun Amcaoğlu tarafından yapılan açıklamada; Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin eğitime ara verilmesine yönelik herhangi bir kararının olmadığına vurgu yapıldı.

Yapılan açıklama şunlar belirtildi:

Omikron varyantı sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz genelinde ve eğitim kurumlarımızda Coronavirüs vaka ve temaslı sayılarında artış olduğu gözlemlenmektedir.

Bu doğrultuda, okullarımızda uygulanan pandemi tedbirlerini arttırmış ve bulaşın önlenmesi adına genel tarama testlerine başlanmıştır. Tüm halkımızın bilmesini isteriz ki, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, personelimizin ve velilerimizin sağlığı, bizler için ilk sıradadır. Ancak Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yüz yüze eğitime ara verilmesi ve online eğitime geçilmesine yönelik herhangi bir kararı yoktur.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak, Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlara uymak ve uygulamakla yükümlü olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak, okullarımızda yürütülen eğitim sürecinin planlandığı üzere yüz yüze devam edeceğine dikkat çekeriz.”

Sendika kendi kararını açıkladı

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı dün geç saatlerde yaptığı yazılı açıklamada kararı duyurmuştu.

Elmalı, okullarda son bir hafta içerisinde pozitif ve temaslı vaka sayısında büyük bir artış görüldüğüne işaret ederek bazı okullarda yüz yüze eğitimin sürdürülemez bir boyuta ulaştığını belirtmişti.

Elmalı, akademik takvime göre 13 Ocak Perşembe günü başlayacak dönem sonu sınavlarının sağlıklı ve yüz yüze bir şekilde yapılabilmesi için, 7 Ocak Cuma itibaren eğitimin online devam etmesi taleplerini Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkililerine iletmiş olmalarına rağmen, kendilerine herhangi bir cevap verilmediğini savunmuştu.

KTOEÖS Başkanı Elmalı, bu nedenle sendika yönetim kurulunun 7 Ocak Cuma gününden 13 Ocak Perşembe gününe kadar eğitimin online devam etmesine karar verdiğini duyurmuştu.