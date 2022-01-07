Hızlı yükseliş

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 20 bin 882 test sonucu bin 1 vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs’ta dün, 3 bin 777 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 882 test yapıldığı ve 1001 pozitif vakaya rastlandığı, 148 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi.

Vakalardan 434’ü Lefkoşa, 239 kişi Girne, 242 kişi Gazimağusa, 50 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 24 kişi Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 4.841.585.

Toplam vaka sayısı: 39.371.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 33.991.

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 5240.

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 71.

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 5156.

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 143.



Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 13.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 3710.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 758.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 392.

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 5756.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 106298.

Güneyde durum

Güney Kıbrıs’ta dün, 3 bin 777 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 77 bin 255 test yapıldığını ve 3 bin 777 yeni vaka saptandığını açıkladı. Hayatını kaybeden ise olmadı.

Hastanelerde tedavi gören 225 hastadan 73’ünün durumunun ciddi, 29’unun entübe halde olduğu bildirildi.

Dünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bu yana toplam 192 bin 157 vaka tespit edilmiş oldu.