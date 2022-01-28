EastMed’i hedef aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EastMed Boru Hattı Projesi’nin teknik ve ticari fizibilitesi olmayan, Rum-Yunan ikilisinin siyasi saiklerle ortaya attığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) dışlamaya yönelik afaki bir proje olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayan hiçbir bölgesel projenin başarılı olmasının mümkün olmadığını söyleyen Erdoğan, “Coğrafyamızda da bu gerçeği zaten görüyoruz ve bunu da açıkça söyledik. Amerika'nın nihayet bu gerçeği görmesi memnuniyet vericidir. Tabii biz Doğu Akdeniz'de kapsayıcı iş birliğinden ve hakça paylaşımdan yanayız. Bunu defaatle söyledik. Bunun için de 2020'de kapsamlı bir Doğu Akdeniz Konferansı toplanmasını önerdik. Ama buna bir cevap maalesef gelmedi ve biz şu anda onun da bekleyişi içerisindeyiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye katıldığı televizyon özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi (EastMed) girişiminden desteğini çekmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, ABD'nin kendisi için yapmış olduğu maliyet ve menfaat hesaplarında beklediğini görmeyince projeden çekildiğini ifade etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un şubat ayının başında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Erdoğan , "Bu ziyaretle birlikte İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlayabilir." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne şubat ayında gerçekleştireceği ziyarete ilişkin değerlendirmeleri sorulan Erdoğan, son dönemde Körfez ülkeleriyle ilişkilerde güzel bir ivme yakaladıklarını, bölgede ortaya çıkan yeni dinamiklerin bunda önemli rol oynadığını belirterek, "Özellikle de Katar ile diğer bazı bölge ülkeleri arasındaki anlamsız ihtilafın çözüme kavuşturulması, bölgede yeni bir iş birliği ruhunun hakim olmasına katkıda bulundu." diye konuştu.