Arıklı: Verimli çalışmadılar

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 23 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen Erken Genel Seçim’de yeterli oyu alamadıklarını ifade etti.

Arıklı, seçim için verimli çalışma yapmadıkları gerekçesiyle YDP Genel Başkan Yardımcısı sıfatı da taşıyan Başkanlık Divanı üyelerinden Turan Büyükyılmaz, Ahmet Akif Akçora, Başak Tekerek, Ali Koruk ve Mehmet Özkardaş'ı görevden aldı.

Başkanlık Divanın yeni üyelerinin önümüzdeki hafta içinde belirleneceği belirtilirken, YDP Genel Başkan Erhan Arıklı konu hakkında şunları kaydetti:

“Genel Seçimlerde beklenen oyu alamadık. Geçtiğimiz dönemde görev verdiğimiz bu arkadaşlarımızın verimli çalışma yapmadıkları tespit edildi. Kendilerine verdikleri hizmetler için teşekkür ediyoruz. Partide ciddi bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Bu kan değişikliğine Başkanlık Divanından başlıyoruz. Bu akşam MYK’mız toplanacak. Bu seçimlerde partimizin aleyhine çalışan bazı yetkililer ve üyeler tespit edilip Yüksek Disiplin Kuruluna verilerek Partiden ihraç edilecek.”

Bu arada YDP seçime yüzde 6.46 oranında oy alarak, barajı güçlükle aşmıştı.