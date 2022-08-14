2 yılda çözeriz

Partisinin Yozgat mitinginde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın 2023 hedeflerine değinerek, "Bu güzel hedeflere giden yoldan saptılar. Bunlar ülkeyi, koskoca Türkiye'yi çıkmaz sokaklara soktular" dedi. Türkiye'deki yüksek enflasyon hakkında da konuşan Babacan, "Şu anda yaşadığımız krizi en geç 6 ayda çözeriz. En geç 2 yılda da enflasyonu tek haneye indiririz" diye konuştu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üçüncü mitingi için dün Yozgat'a gitti. Babacan'ın Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı miting öncesi meydana Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asıldığı görüldü.

Mitingde kürsüye çıkan Babacan, ekonomik krizi 6 ayda çözeceklerini, sosyal yardım ve destekleri ihtiyaç sahibi herkese ulaştıracaklarını söyledi. Seçim sonrasına ilişkin mesajlar veren Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki seçimleri kazanacağız ve Türkiye'nin en güzel yıllarını inşa edeceğiz. Bu seçimi tüm Türkiye kazanacak. Evladına harçlık veremeyip gizli gizli ağlayan analar, pazardan eli boş, başı eğik dönen babalar kazanacak. Çocuğunu okutamayan işçiler, açlıkla sınanan emekliler kazanacak. Torununa bir küçük hediye bile alamayan dedeler, nineler kazanacak. Ürettikçe zarar eden çiftçi, sattığı malı yerine koyamayan esnaf kazanacak.

Bu seçimi; en güzel yılları umutsuzlukla, kaygıyla geçen gençler, günde tek öğünle karnını doyurmaya çalışan öğrenciler kazanacak. Konserleri yasaklanan sanatçılar kazanacak. Bu seçimi; düşüncesi, kimliği, inancı, kıyafeti, yaşam tarzı nedeniyle hor görülenler kazanacak. 28 Şubatçıların 1000 yıllık iktidar hevesini alaşağı eden arkadaşlarım, dostlarım kazanacak. Otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak.

Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu iktidarı tereyağından kıl çeker gibi değiştireceğiz ve yarınları birlikte kuracağız. Gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği, nöbetleşe zorbalığın hüküm sürdüğü bir döneme artık geçit vermeyeceğiz. Türkiye'yi asla öfkeye, nefrete, şiddete teslim etmeyeceğiz. Seçimden sonra hır güre asla müsaade etmeyeceğiz. İstikrarı güçlendireceğiz.



Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022, 02:37