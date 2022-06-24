Halka kim hesap verecek

Tatlısu bölgesinde meydana gelen ve 10 bin dönümü aşkın ormanlık alanı kül eden yangınla ilgili, ihmali bulunduğu ileri sürülen Atilla Şimşek ile Halil Kartal hakkında 4’er gün daha tutukluluk emri verildi.

Tatlısu’da orman evi bulunan zanlı Halil Kartal’ın, toprak yolu temizlemesi yönünde talimat vermesi üzerine, Atilla Şimşek’in kullandığı dozerin tedbirsiz bir şekilde bölgede bırakıldığı ve akünün kısa devre yapması sonucu yangının meydana geldiği anlatıldı.

Kanıt kepçe yangın bölgesinde

Soruşturmayı yapan polis memuru Tevfik Çavuş, 21 Haziran 2022 tarihinde, 13.00-14.00 saatleri arasında, Tatlısu’da orman evi bulunan Halil Kartal’ın, toprak yolu temizlemesi yönünde talimat vermesi üzerine, Atilla Şimşek’in, kepçe ile yol temizliği yaptığını söyledi. Polis, Şimşek’in dozeri tedbirsiz bir şekilde bölgede bıraktığını ve akünün kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldiğini anımsattı.

Yangının, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdüğünü ve geniş bir alana yayıldığını açıklayan polis, bölgede çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yangının kontrol altına alınamamasından dolayı bölgeye giderek detaylı inceleme yapamadıklarını ve konu kepçenin emare olarak alınamadığını bildiren polis, zanlıların 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Müvekkilim elinden geleni yaptı

Zanlıların avukatı Alper Dede ise tutukluluk talebine itiraz etti ve soruşturma memuruna bazı sorular yönelterek iddialarda bulundu. Müvekkillerinin yangında ihmali olmadığını savunan Alper Dede, yangına ilk müdahaleyi Atilla Şimşek’in yaptığını ve durumu aynı anda yetkili mercilere bildirdiğini iddia etti. Dede, Orman Dairesi ekiplerinin ilk etapta olay yerine gelerek, alt kısımda bulunan alevlere müdahale ettiğini ancak ağaçlardaki yangına müdahale etmeden olay yerinden ayrıldığını öne sürdü. Dede, görevlilerin iki saat sonra bölgeye gelerek müdahalede bulunulduğunu ileri sürdü ve “Olayda ihmali olan varsa müvekkillerim değil, geç müdahalede bulunan yetkililerdir” şeklinde konuştu.

Huzurundaki şahadeti ve iddiaları değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Ciddi iddialar yanıtsız kaldı

Mahkemede ortaya atılan bu iddialar, KKTC yetkilileri tarafından yanıtsız bırakıldı. Ayrıca, orman evinin kimin kirasında olduğu, dozerin oraya ne şekilde çıkarıldığı ve yol temizliği konusunda kimden izin alındığı soruları da hükümet yetkilileri tarafından yanıtsız bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022, 10:07