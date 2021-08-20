Sağlık Üst Kurulu’nun kararıyla bugün yürürlüğe girecek olan AdaPass uygulaması öncesi Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, aşı merkezlerinde aşı kartlarına mühür vurdurulabileceğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, Covid-19 aşı kartlarının, aşı olunan aşı merkezlerinde mühürlenebileceği belirtildi.
AdaPass sistemine kayıt olmakta sorun yaşayanların da, yine aşı oldukları merkezlere hafta arası 12.00 -14.00 saatleri arasında giderek sisteme kayıt yaptırabileceği kaydedildi.
Halkı bilgilendirdi
Sağlık Bakanlığı, aşı merkezlerinde mühür vurulabileceğini duyurdu
Sağlık Üst Kurulu’nun kararıyla bugün yürürlüğe girecek olan AdaPass uygulaması öncesi Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.
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