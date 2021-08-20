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Halkı bilgilendirdi

Sağlık Bakanlığı, aşı merkezlerinde mühür vurulabileceğini duyurdu

Halkı bilgilendirdi
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Sağlık Üst Kurulu’nun kararıyla bugün yürürlüğe girecek olan AdaPass uygulaması öncesi Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı. 
Sağlık Bakanlığı, aşı merkezlerinde aşı kartlarına mühür vurdurulabileceğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, Covid-19 aşı kartlarının, aşı olunan aşı merkezlerinde mühürlenebileceği belirtildi.
AdaPass sistemine kayıt olmakta sorun yaşayanların da, yine aşı oldukları merkezlere hafta arası 12.00 -14.00 saatleri arasında giderek sisteme kayıt yaptırabileceği kaydedildi.

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