Yasal statüsü yok

Suna ERDEN

Sahte Belçika ve Fransa kimlikleriyle Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştıkları esnada Lokmacı Sınır Kapısı’nda yakalanan Kongo uyruklu Nathan Luvukumuna Dibiko (24) ile Julia Lyiaza Bonkena (22) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar 3 gün süren tutukluluğun ardından dün teminat için mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Dibiko’nun öğrenci olduğu, Bonkena'nın ülkede 2 yılı aşkın süredir kaçak kaldığı belirtildi.

Öğrenci olan Nathan teminatla serbest kalırken, ülkede kaçak yaşam süren Julia cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten polis, Nathan Luvukumuna Dibiko’nun sahte Belçika kimliği, Julia Liyaza Bonkena’nın ise sahte Fransa kimliği ile Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçmek istediklerini söyledi. Polis, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 17.00 sıralarında geçiş yapmaya çalışan zanlıların kendi adlarına düzenlenen sahte kimlikleri görevli muhaceret memuruna verdikleri esnada suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti. Nathan Luvukumuna Dibiko’nun 30 Mart 2019 tarihinden beri Kongo pasaportu ile KKTC'ye giriş yaptığını, öğrenci izni bulunduğunu söyledi.

30 gün vize ile gelmiş…

Polis memuru, Julia Lyiaza Bonkena'nın ise 5 Temmuz 2019 tarihinde 30 gün vize ile giriş yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Zanlıların 3 gündür tutuklu olduklarını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, ülkede öğrenci olarak bulunan Nathan Luvukumuna Dibiko’nun 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Julia Lyiaza Bonkena ise 2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi.