banner493

Aç, susuz ve perişandılar

Kaçak yollardan ülkeye giriş yapan Suriyeli mülteciler, yarı baygın halde vatandaşlar tarafından bulundu

Aç, susuz ve perişandılar
banner432

Hüseyin ÇİÇEK
İnsan tacirleri tarafından kandırılan mültecilerin dramına öneki gece bir yenisi daha eklendi. Gazimağusa’da, Larnaka yolu olarak da adlandırılan, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, patates fabrikası önünde, ülkeye kak yollardan giriş yapan Suriye uyruklu mülteci, vatandaşlar tarafından baygın bir halde bulundu.
Ülkemize ne gün geldiği henüz netlik kazanmayan Suriye uyruklu mültecinin, açlık ve susuzluk nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtildi. Suriyeli mülteciyi baygın halde bulan vatandaşlar, 112 acil servis ve polise durumu bildirdi. Mülteciler, olay yerine gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Bu krizde iyi para
Bu krizde iyi para
  1. KIBRIS

banner464

banner459

banner455

banner460