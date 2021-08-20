Aç, susuz ve perişandılar

Hüseyin ÇİÇEK

İnsan tacirleri tarafından kandırılan mültecilerin dramına öneki gece bir yenisi daha eklendi. Gazimağusa’da, Larnaka yolu olarak da adlandırılan, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, patates fabrikası önünde, ülkeye kaçak yollardan giriş yapan Suriye uyruklu mülteci, vatandaşlar tarafından baygın bir halde bulundu.

Ülkemize ne gün geldiği henüz netlik kazanmayan Suriye uyruklu mültecinin, açlık ve susuzluk nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtildi. Suriyeli mülteciyi baygın halde bulan vatandaşlar, 112 acil servis ve polise durumu bildirdi. Mülteciler, olay yerine gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı, durumunun iyi olduğu bildirildi.