Halkımız müsterih olsun

Başbakan Ersin Tatar, Halkın Parti’nin hükümetten çekilmesini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Tatar, yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Koalisyon ortağımız Halkın Partisi’nin hükümetten çekilme kararı alması sonrasında Anayasal süreç işleyecek, süreç tamamlanıncaya kadar hükümetimiz görev başında olmaya devem edecektir. UBP olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Herkes müsterih olsun Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimimizi yapacak ve yeni, parlak bir geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında diğer koalisyon seçeneklerini de erken seçimi de gündemine alacak ve halkımız için en doğru kararı verecektir. Halkın partisinin insanımızın özlemle beklediği Türkiye’den yeniden ülkemize su gelmesinin gerçekleştiği, Maraş’ın tarihi bir kararla, Türkiye’nin de tam desteği ile açıldığı gün hükümetten çekilme kararı alması bize göre ülke yararına doğru bir karar değildir. Hal böyleyken Sayın Bakan’ın devre dışı bırakıldıklarını iddia etmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Maraş bu ülkenin zenginliği, Maraş bu ülkenin vizyonu olacaktır, buna engel olacak her eylem halkımızın vicdanında sorgulanacaktır. Bizim beklentimiz bu meselenin milli bir mesele olarak görülmesidir.